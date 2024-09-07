Minibüs ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Kaza, Saat 17.30 sıralarında, Ilgın ilçesi Mecidiye kavşağında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıdığı öğrenilen minibüs, seyir halindeyken aynı yöne giden traktörle çarpıştı. İhbarla birlikte kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde kimliği henüz belirlenemeyen Suriye uyruklu 1'i bebek ve 1 çocuk olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralılar Remziye Nur Afacan, Sidra Nebi, Şirin Nebi, Serhat Nebi, Faris Nebi, Cihan Kıdır, Mizgin Hamdi, Nuray Demir ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir bebek yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.