Haberler Yaşam Haberleri Minibüs ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Giriş Tarihi: 7.9.2024 19:46 Son Güncelleme: 7.9.2024 20:05

Minibüs ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Konya’nın Ilgın ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 çocuk hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Minibüs ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Kaza, Saat 17.30 sıralarında, Ilgın ilçesi Mecidiye kavşağında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıdığı öğrenilen minibüs, seyir halindeyken aynı yöne giden traktörle çarpıştı. İhbarla birlikte kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde kimliği henüz belirlenemeyen Suriye uyruklu 1'i bebek ve 1 çocuk olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralılar Remziye Nur Afacan, Sidra Nebi, Şirin Nebi, Serhat Nebi, Faris Nebi, Cihan Kıdır, Mizgin Hamdi, Nuray Demir ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir bebek yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Minibüs ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA