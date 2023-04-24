Minibüs kazada alev aldı, karı-koca öldü

İZMİR'İN Tire ilçesinde Hüseyin Yazıcı'nın direksiyon hâkimiyetini kaybederek kontrolden çıkan minibüs, elektrik direğine çarptı. Yan yatan minibüs bir anda alev alev yanmaya başladı. Kazayı ve alevleri gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüsün ön tarafında bulunan Yazıcı ve eşi Zehra Yazıcı'nın hayatını kaybettiği, arka koltukta bulunan S.D.'nin ise ağır şekilde yaralandığı belirlendi. Antalya'da Erkan Kıvılcım'ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada sürücü Kıvılcım ve iki çocuğu yaralanırken eşi Nefike Kıvılcım (47) hayatını kaybetti. Osmaniye'de kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü İsmail Kocadallı (72) ile eşi Hüsne Kocadallı (71) hayatını kaybederken, Fatma Yel (67), yaralandı. Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Recep (81) ve Cemile Yıldırım (80) çifti yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bisikletle antrenman yapan Dr. Kemal Özer, arkadan otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Adana'da iki ayrı kazada 2, Samsun'da 1 ve İzmir'de 1 kişi kazalarda öldü./ SABAH