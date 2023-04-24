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Giriş Tarihi: 24.4.2023

Minibüs kontrolsüz ana yola çıktı: 4 ölü, 3 yaralı

Denizli’de Niyazi Kılıç’ın kullandığı otomobil, tali yoldan kontrolsüz olarak ana yola çıkan Yiğitcan Küçük’ün kullandığı minibüsle çarpıştı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazada otomobilde bulunan Çağdaş Bozkurt, Yağmur Demir, Başak Su Doğru ile sürücü Niyazi Kılıç öldü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
ABİDİN YEL
Minibüs kontrolsüz ana yola çıktı: 4 ölü, 3 yaralı
Denizli'nin Çivril ilçesinde, önceki gece Niyazi Kılıç'ın kullandığı otomobil, tali yoldan kontrolsüz olarak ana yola çıkan Yiğitcan Küçük'ün kullandığı minibüsle çarpıştı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazada otomobilde bulunan Çağdaş Bozkurt, Yağmur Demir ve Başak Su Doğru olay yerinde, sürücü Niyazi Kılıç ise kaldırıldığı hastanede öldü. Minibüste bulunan, Uşak'ın Sivaslı İlçesi Belediye Başkanı Hürrüyet Şafak'ın oğlu Mert Veli Şafak, Mustafa Bozkurt ve sürücü Yiğitcan Küçük yaralandı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, kontrolden çıkarak refüjdeki reklam panosuna çarpan motosikletteki Cihat Nadir Kadak (31) ve Barış Öcalan (22) öldü.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, avukat Osman Batıran K'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, elektrik direğine çarptı. Otomobildeki Utku Hadımoğlu (28), sıkışarak ölürken, sürücü ve Mehmet Darıcı yaralandı.
İstanbul Kağıthane'de, başka bir otomobile çarparak hasarlı kaza yapınca, aracındaki hasara bakmak için sol şeritte durup aşağıya inen O.A. başka bir otomobilin çarpması sonucu öldü. Çarpan sürücü ise kaçtı.
Şırnak'ta, Siirt kara yolu Kaymakam Çeşme köyü yakınlarında kontrolden sıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü O.E. ölürken, yanındaki K.S. yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Efe Rıdvan Soy (18) ölürken, arkadaşı Bedirhan Bolat yaralandı.
Elazığ'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet Susalan (70) öldü.
Ordu'dan İstanbul Sancaktepe'de yakınlarının düğüne gitmek için yola çıkanları taşıyan Gökmen H. idaresindeki minibüs, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu geçişinde devrilerek, 50 metre sürüklendi. Kazada minibüsteki 14 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyon ile otomobilin çar;ıtığı kazada Mehmet Şah Şeckin ile 13 yaşındaki Mesut Arsokay öldü.
Konya'nın Güneşsınır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mehmet Akif Gürbüz hayatını kaybetti.

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Minibüs kontrolsüz ana yola çıktı: 4 ölü, 3 yaralı
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