Haberler Yaşam Haberleri Minibüs, köprünün korkuluğuna çarpıp devrildi: 8 yaralı
Giriş Tarihi: 13.8.2022 14:41

Minibüs, köprünün korkuluğuna çarpıp devrildi: 8 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde köprünün korkuluk demirlerine çarparak şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi, yaralandı.

DHA
Minibüs, köprünün korkuluğuna çarpıp devrildi: 8 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Fatsa- Kumru kara yolu Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatsa ilçesine giden İslam Yay yönetimindeki 52 M 8589 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılcasu Köprüsü'nün korkuluk demirlerine çarpıp, şarampole devrildi. Ağaca çarparak durabilen minibüste sıkışan 8 yolcu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılıp, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ünye ve Fatsa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İndirimler halka nefes aldıracak: İşte kalem kalem o liste
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu! 12 Ağustos 2022 MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı, yarışmayı kim kazandı?
Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı atama ve terfileri Resmi Gazete'de yayımlandı
YKS tercih sonuçları son dakika açıklaması bekleniyor! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite tercih sonuçları son saatlere girildi
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!
Son dakika: F-16 sürecinin arka planını SABAH açıklıyor: Pazarlık Pentagon ile yapılsın
EYT nedir, ne zaman çıkacak, son durum ne, şartları neler? Bakan Bilgin'den EYT son durumu ile ilgili açıklama!
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Sağanak yağışlar geliyor
Burç yorumları ile 13 Ağustos Cumartesi günü sizi neler bekliyor? İşte bugünün günlük burç yorumları
Evde bakım maaşı yatan iller 13 Ağustos 2022 Cumartesi: Evde bakım maaşı sorgulama e-Devlet üzerinden devam ediyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Minibüs, köprünün korkuluğuna çarpıp devrildi: 8 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA