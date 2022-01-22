Minibüs şarampole devrildi, baba ve oğlu yaralandı

Kaza, Denizli'nin Serinhisar ilçesi Çaylıhanı mevkiinde meydana geldi. Ali Ünsal (56) yönetimindeki minibüs kar yağışının etkili olmasıyla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen başka bir sürücünün kazayı görmesi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri şarampole devrilen minibüs içerisinden sürücü Ali Ünsal ve yolcu olarak bulunan oğlu Kamil Ünsal'ı (38) çıkarttı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra yaralı baba ve oğul, Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



2 yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.