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Giriş Tarihi: 18.6.2023 19:28 Son Güncelleme: 18.6.2023 19:29

Minibüs şoförü ile kadın yolcudan sigara kavgası: Durdurup 'Gitmiyorum' dedi

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sigara içen minibüs şoförüne yolcu kadın tepki gösterdi. Duruma sinirlenen minibüs şoförü aracı durdurup 'gitmiyorum' dedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Minibüs şoförü ile kadın yolcudan sigara kavgası: Durdurup ’Gitmiyorum’ dedi

Bakıyköy'de minibüs şoför sigara içmeye başlayınca yolculardan biri tepki gösterdi.

Kadın yolcu, "Keyfinize göre iş yapıyorsunuz. Sen bu sigarayı burada içmesen ben de sana karşı konuşmam. Biz olmasak karnınızı nasıl doyurursunuz merak ediyorum. Buradaki insanların riskini alıyorsunuz. Sigara içerken riski yok ama değil mi? Beni rahatsız etmeye senin hakkın var mı? Senin sigara kokunu çekmek zorundayız değil mi?" diye tepki gösterdi.

Şoför de kadının sözlerine kızarak minibüsü durdurup "Arkadaşlar ben gitmiyorum" dedi. Diğer yolcular da şoföre tepki gösterince yoluna devam etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Minibüs şoförü ile kadın yolcudan sigara kavgası: Durdurup 'Gitmiyorum' dedi
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