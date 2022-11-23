Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da korkunç kaza: Minibüs şoförü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:48 Son Güncelleme: 23.11.2022 13:05

Antalya'da korkunç kaza: Minibüs şoförü hayatını kaybetti

Antalya’nın Finike ilçesi Yalnız Mahallesi Elmalı karayolu üzerinde meydana gelen kazada minibüsten inip yolun karşısına geçmeye Ercan Balaban’a (57) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç kaza: Minibüs şoförü hayatını kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde akşam saatlerinde Elmalı istikametinden Finike yönüne doğru seyir halinde olan S.E'nin kullandığı otomobil, minibüsten inerek yolun karşı tarafına yaya olarak geçmekte olan Ercan Balaban'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile talihsiz adam yola savruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazayı görenler durumu 112Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Ercan Balaban'ı Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz sürücü kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Evli ve bir çocuk babası Ercan Balaban Finike'de yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Antalya'da korkunç kaza: Minibüs şoförü hayatını kaybetti
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