Antalya’da korkunç kaza: Minibüs şoförü hayatını kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde akşam saatlerinde Elmalı istikametinden Finike yönüne doğru seyir halinde olan S.E'nin kullandığı otomobil, minibüsten inerek yolun karşı tarafına yaya olarak geçmekte olan Ercan Balaban'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile talihsiz adam yola savruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazayı görenler durumu 112Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Ercan Balaban'ı Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz sürücü kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Evli ve bir çocuk babası Ercan Balaban Finike'de yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.