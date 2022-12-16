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Giriş Tarihi: 17.12.2022

Minibüs sulama kanalına uçtu, 9 göçmen öldü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Minibüs sulama kanalına uçtu, 9 göçmen öldü
Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallesi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, Biçer mezrası yakınlarında sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, minibüsteki 5'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Minibüste bulunan 25 göçmen ise yara almadan kurtuldu. Hayatını kaybeden 9 kişinin cenazeleri otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken grubun Suriye sınırından geçişini organize ettiği belirtilen 1 kişi gözaltına alındı.

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Minibüs sulama kanalına uçtu, 9 göçmen öldü
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