Minibüs taksiye arkadan çarptı: 5 yolcu yaralandı

Kaza saat 11.00 sıralarında Huzur Mahallesi Ayışığı Sokak'ta meydana geldi. Seyir halinde olan Seyrantepe-Topkapı hattında çalışan yolcu minibüsü, önünde aniden duran Yasin Yüksel'in kullandığı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste ayakta bulunan yolculardan 5'i yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüs içinde savrularak hafif yaralanan 5 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BU KADAR SÜRAT OLMAZ Kİ"

Taksi şoförü Yasin Yüksel, "Benim önümdeki arabanın önünde ticari taksi onun önünde de araç vardı; o araç sola dönüş yaptı. Benim önümdeki araç durunca, ben de durdum ama arkamdaki yolcu minibüsü geldi bize vurdu. Muhtemelen ayaktaki yolcular yere düştü" şeklinde konuştu. Kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattı.