Minibüs tıra ok gibi saplandı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, önceki gün gece saat 02.00 sıralarında İzmir - Çanakkale otoyolu Zeytindağ mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Yıldırım Çınar yönetimindeki servis minibüsü, İzmir'den Çanakkale istikametine seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde ilerleyen Erdem Ö. idaresindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü hurdaya dönerken, sürücü Yıldırım Çınar ve yolcu konumundaki Bülent Kılıçay minibüsün ön tarafında sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Minibüste bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişinin de durumunun hafif olduğu ve sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücü Yıldırım Çınar'ı, yaptıkları müdahale ile sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çınar, ambulansla Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Çınar'ın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Bülent Kılıçay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldığı öğrenildi.