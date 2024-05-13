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Giriş Tarihi: 13.5.2024 13:32 Son Güncelleme: 13.5.2024 13:34

Minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kaza, Ağrı-Erzurum karayolunun Eleşkirt ilçesindeki Sarıcan köyü mevkisinde bugün sabah saatleri meydana geldi. Hafif ticari araç ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçlarda sıkışan 6 kişi kurtarıldı. Kazada 1 yaşındaki A.A. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılardan M.A. ve V.Y. ise Eleşkirt Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer 4 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
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