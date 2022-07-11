Minibüsçülerin yolcu kavgası

Yolcu alma ve yol vermeme kavgası Kurban Bayramı'nın arefe günü Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yolcu alma sıradında minibüs şoförleri Y.A. ve B.E. arasında önce tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce minibüs şoförleri, yolcuları araçta bırakıp dışarı çıktı. Ardından kavga etmeye başlayan iki şoför, bıçak ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

Yolcuların ve çevredeki vatandaşların müdahale ettiği kavgada. Y.A. ve B.E. bıçak ve sopa darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok satıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.