Yol verme tartışmasında minibüsçüyü öldüren tır şoförü tutuklandı

"ÖLÜYORUM BEN"

Kendisine silah doğrultulduğunu gören tır şoförü de tabancasını alıp, Yüce'ye doğru ateş etti. Karnından vurulan Yüce, elindeki silahı yere atıp, can havliyle kaçarken, "Ölüyorum ben" diye bağırıp, çevresindekilerden yardım istedi. Yüce, bu esnada seyir halinde olan bir başka minibüsü durdurup, kendisini hastaneye götürmesini istedi. Adem T., Yüce'nin bulunduğu minibüse yol vermedi, ancak çevredeki vatandaşların tepkisi ve polisin gelmesiyle yolu açtı.