Yol verme tartışmasında minibüsçüyü öldüren tır şoförü tutuklandı

Adana'da trafikte 'yol verme' meselesi yüzünden çıkan tartışmada; kendisine silah çeken 24 yaşındaki minibüs sürücüsü Can Yüce'yi karnından vurarak öldüren, 41 yaşındaki tır şoförü Adem T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı'nın "Silahla üzerime doğru koştu, beni öldüreceğini zannettim. Pişmanım" dediği öğrenildi. Yüce'nin cenazesi de ailesi tarafından toprağa verildi.
'YOL VERME' TARTIŞMASI
Olay, 2 Ocak'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı PTT Evler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; minibüs şoförü Can Yüce (24), yolcularıyla birlikte trafikte seyir halindeyken, tır şoförü Adem T. ile karşı karşıya geldi.
"ÖLÜYORUM BEN"
Kendisine silah doğrultulduğunu gören tır şoförü de tabancasını alıp, Yüce'ye doğru ateş etti. Karnından vurulan Yüce, elindeki silahı yere atıp, can havliyle kaçarken, "Ölüyorum ben" diye bağırıp, çevresindekilerden yardım istedi. Yüce, bu esnada seyir halinde olan bir başka minibüsü durdurup, kendisini hastaneye götürmesini istedi. Adem T., Yüce'nin bulunduğu minibüse yol vermedi, ancak çevredeki vatandaşların tepkisi ve polisin gelmesiyle yolu açtı.
"SİLAHLA ÜZERİME DOĞRU KOŞTU"
Adem T., polis tarafından gözaltına alınırken, sokak ortasında yaşanan dehşet anları da cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıdı. Can Yüce, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Emniyetteki sorgusunda; "Elinde silahla üzerime doğru koştu. Beni öldüreceğini zannettim. Pişmanım" diyen Adem T., tutuklandı; Yüce de ailesi ve yakınları tarafından toprağa verildi.