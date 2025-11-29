Minibüse kırmızı et operasyonu: Menşei belirsiz 1 ton ele geçirildi!

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kolluk kuvvetleri gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların önüne geçmek amacıyla ortak çalışma sürdürüyor.
1 TON ELE GÇİRİLDİ
Bu kapsamda Erzin ilçesi E-91 Karayolu üzerindeki Gözene Jandarma Karakolu önünde 28 Kasım'da yapılan uygulamada H.A. idaresindeki minibüs içerisinde menşei belirsiz yaklaşık 1 ton kırmızı et ele geçirildi. Üretim izin belgesi ve faturası olmayan ürünler Erzin İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.
El konulan etler gerekli idari işlemler yapıldıktan sonra toprağa gömülerek imha edildi.