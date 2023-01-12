Minibüse silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesindeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Taziye için gittikleri Kozluk'tan Armutlu köyüne dönenleri taşıyan minibüse aralarında husumet bulunan kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda Hifzullaf Güler ve Abdurrahman Güler hayatını kaybetti. Ömer Güler, Hüseyin Güler, Necmettin Güler, İsmet Güler ve Mehmet Özcan yaralandı. Yaralılar Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jadarma, saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle şüpheli H.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Güler ve Durmaz aileleri arasında 2022 yılı haziran ayında da silahlı kavga yaşanmış ve 3 kişi hayatını kaybetmişti.