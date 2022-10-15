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Giriş Tarihi: 15.10.2022 01:16

Minibüsle kaza yapan 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 15 yaşındaki H.M.D.'nin kullandığı minibüs, karayolu kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

DHA
Minibüsle kaza yapan 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.30 sıralarında Yüksekova-Van Karayolu'nun 15'inci kilometresindeki Kerem Ağa Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İmam Hatip Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi H.M.D., babası Necip D.'ye ait minibüsle, Yüksekova'ya bağlı Aksu Köyü'nden Van'a gitmek üzere yola çıktı.

Ehliyetsiz sürücü H.M.D.'nin Kerem Ağa köprüsü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs istinat duvarına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerin sıkıştığı minibüsten çıkardığı sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine götürüldü. H.M.D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma kaza ile soruşturma başlattı.

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Minibüsle kaza yapan 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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