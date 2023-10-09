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Giriş Tarihi: 10.10.2023

Minibüste çıkan kavga SMA’lı Deniz’e umut oldu

Bursa’da minibüs şoförü Erdal Avcı ile yolcu Mazlum Aydemir arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Konu, darp edilen yolcu Mazlum Aydemir tarafından mahkemeye taşındı. Devreye uzlaştırmacı girdi. Mazlum Aydemir, Artvin’de yaşayan 2 yaşındaki Deniz Günay’a maddi destek sağlaması şartıyla şikayetinden vazgeçti. Erdal Avcı, Deniz’in tamamlanmak üzere olan kampanyasına bin lira bağış yaptı. Bu arada kampanyası tamamlanan Deniz önümüzdeki günlerde tedavi için Amerika’ya gidecek.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Minibüste çıkan kavga SMA’lı Deniz’e umut oldu

Mudanya ilçesinde yaklaşık 1,5 ay önce çalıştığı fabrikaya gece vardiyasına giden Mazlum Aydemir saat 22.30 sıralarında minibüse bindi. Ancak minibüs kullanması gereken güzergahı kullanmayınca şoför Erdal Avcı ile yolcu Mazlum Aydemir arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen şoför, kapıları kapatıp minibüsün içerisinde Aydemir'i darp etti. Olayın ardından Polis Merkezine giden Aydemir, şoförden şikayetçi oldu. Erdal Avcı hakkında basit yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Taraflar arasındaki dosya uzlaşma kapsamında olduğundan dosya, Bursa Adliyesindeki uzlaştırmacı Figen Kaynar'a gitti. Mazlum Aydemir, dosyanın kapanması için, şoför Erdal Avcı'nın Artvin'de yaşayan ve SMA hastalığı ile mücadele eden 2 yaşındaki Deniz Günay'a maddi destek sağlamasını talep etti. Aydemir'in, sosyal medyada gördüğü ve kampanyasının tamamlanmasına az kaldığı için Deniz'e yardım edilmesini istediği öğrenildi.

DENİZ İÇİN GEREKEN PARA TOPLANDI

Minibüs şoförü Erdal Avcı, darp ettiği yolcunun bu talebini olumlu karşıladı. Artvin Valiliğinin izni ile başlatılan ve yüzde 95 seviyelerinde olan bağış kampanyasına bin TL destek oldu. Bu süreçte minik Deniz için toplanması gereken 1 Milyon 819 Bin 500 Dolarlık, "Damlaya Damlaya Deniz Olur" isimli yardım kampanyası da tamamlandı. Aile önümüzdeki günlerde tedavi için ABD'ye gidecek.

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Minibüste çıkan kavga SMA’lı Deniz’e umut oldu
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