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Giriş Tarihi: 21.12.2021 14:31 Son Güncelleme: 21.12.2021 14:47

Minibüste eroin sevkiyatı Talisca’ya takıldı

ABBAS ÇAKAR
Minibüste eroin sevkiyatı Talisca’ya takıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda,  durdurulan bir minibüs içerisinde detektör köpek Talisca tarafından yapılan aramalarda, kapı paneline zulalanmış 26 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı olacağına dair duyumlara ulaşan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, hemen harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu, takibe alınan bir minibüs TEM Otoyolu İzmit İlçesinde durduruldu. Araçta Narkotik köpeği Talisca tarafından gerçekleştirilen aramalar esnasında, detektör köpeğin kapı panellerine tepki vermesi üzerine, minibüs detaylı arama için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kapı panellerinin sökülmesi sonucu içerisinden 50 paket halinde 26 kilo 450 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Minibüste eroin sevkiyatı Talisca’ya takıldı
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