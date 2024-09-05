Minibüs sapığını cep telefonu ele verdi: Onlarca gizli fotoğraf ortaya çıktı!

Şoke eden olay, dün saat 12.50 sıralarında İstanbul Saroyer'deki Huzur Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Caddesi'nde meydana geldi. Türkiye'ye turist olarak gelen İran vatandaşı Aminali H. M. bindiği minibüste gizlice kadınların görüntüsünü çekti. Durumu fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri turistin telefonunda inceleme yaptı. İncelemenin ardından Aminali H. M.'nin telefonunda gizlice çekilmiş çok sayıda kadın görüntüsü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri turisti gözaltına aldı. Aminali H. M. polis merkezindeki işlemlerinin ardından cinsel taciz suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.