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Giriş Tarihi: 5.9.2024 18:25 Son Güncelleme: 5.9.2024 18:43

Minibüs sapığını cep telefonu ele verdi: Onlarca gizli fotoğraf ortaya çıktı!

İstanbul Sarıyer’de bindiği minibüste cep telefonuyla gizlice kadınların görüntüsünü çeken İranlı turist, vatandaşların dikkati üzerine yakalandı. Turistin cep telefonunda gizlice çekilmiş çok sayıda görüntü çıktı!

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Minibüs sapığını cep telefonu ele verdi: Onlarca gizli fotoğraf ortaya çıktı!

Şoke eden olay, dün saat 12.50 sıralarında İstanbul Saroyer'deki Huzur Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Caddesi'nde meydana geldi. Türkiye'ye turist olarak gelen İran vatandaşı Aminali H. M. bindiği minibüste gizlice kadınların görüntüsünü çekti. Durumu fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri turistin telefonunda inceleme yaptı. İncelemenin ardından Aminali H. M.'nin telefonunda gizlice çekilmiş çok sayıda kadın görüntüsü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri turisti gözaltına aldı. Aminali H. M. polis merkezindeki işlemlerinin ardından cinsel taciz suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

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Minibüs sapığını cep telefonu ele verdi: Onlarca gizli fotoğraf ortaya çıktı!
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