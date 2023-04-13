Adana’da durdurulan minibüsten 251 bin uyuşturucu hap çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, yaptıkları çalışmaya bir minibüsle kente uyuşturucu getirileceğini belirledi. KOM ekipleri, Batı illerinden gelen bir minibüsü, Pozantı ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu. Minibüste yapılan aramada, koliler halinde paketlenmiş toplam 251 bin 776 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü H.B. gözaltına alındı.
Polisteki ifadesinde hapları çaldığını söyleyen H.B., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyeye tutuklandı.