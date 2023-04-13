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Giriş Tarihi: 13.4.2023 17:31 Son Güncelleme: 13.4.2023 17:35

Adana’da durdurulan minibüsten 251 bin uyuşturucu hap çıktı

Adana’da polisin durdurduğu minibüste yapılan aramada 251 bin 776 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.B., tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da durdurulan minibüsten 251 bin uyuşturucu hap çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, yaptıkları çalışmaya bir minibüsle kente uyuşturucu getirileceğini belirledi. KOM ekipleri, Batı illerinden gelen bir minibüsü, Pozantı ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu. Minibüste yapılan aramada, koliler halinde paketlenmiş toplam 251 bin 776 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü H.B. gözaltına alındı.

Polisteki ifadesinde hapları çaldığını söyleyen H.B., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyeye tutuklandı.

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Adana’da durdurulan minibüsten 251 bin uyuşturucu hap çıktı
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