Minibüsten düşen kadın öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 gün önce yolcu minibüsüne yolcu olarak bindiği sırada açık kalan kapıdan düşen kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.Meryem Özkıraç, 7 Temmuz 2022 tarihinde Fatih Mahallesi Adana Caddesi üzerindeki durakta yolcu olarak bindiği Cumali K. (41) idaresindeki minibüste, aracın hareket etmesiyle birlikte dengesini kaybederek açık bırakılan kapıdan düştü.Talihsiz kadın yaralı olarak sürücü tarafından aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne, ancak durumunun ciddi olması nedeniyle Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı Meryem Özkıraç, Mersin Şehir Hastanesi'nde gördüğü tedaviye rağmen akşam vefat etti.Minibüse bindikten sonra aracın hareket etmesiyle dengesini kaybederek minibüsten düşen kadın yolcunun düşme anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Cumali K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.