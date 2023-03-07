Minibüsten düşen kadın ve çocuğu ölümden döndü

Kapasitesinin üzerinde yolcu alan ve kapısı açık olarak seyreden minibüslerde tehlikeli kazalar yaşanmaya devam ediyor. Esenyurt Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi'nde 5 Mart Pazar akşam saatlerinde meydana gelen kazada kapısı açık olarak ilerleyen minibüs yasak yerden dönmeye çalıştı. Kapıya yakın olan Cahide Ö. adlı yolcu kucağındaki çocuğuyla birlikte düştü.

Yola düşen kadın ve çocuğu arkadan gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredekiler kadın ve çocuğuna yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın ve çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.