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Giriş Tarihi: 7.3.2023 17:59 Son Güncelleme: 7.3.2023 18:12

Minibüsten düşen kadın ve çocuğu ölümden döndü

İstanbul Esenyurt’ta kapı ağzına kadar yolcu alan minibüsteki bir kadın kucağındaki çocuğu ile birlikte minibüs hareket halindeyken yola düştü. Minibüsten yola düşen kadın ve çocuk arkadan gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Minibüsten düşen kadın ve çocuğu ölümden döndü

Kapasitesinin üzerinde yolcu alan ve kapısı açık olarak seyreden minibüslerde tehlikeli kazalar yaşanmaya devam ediyor. Esenyurt Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi'nde 5 Mart Pazar akşam saatlerinde meydana gelen kazada kapısı açık olarak ilerleyen minibüs yasak yerden dönmeye çalıştı. Kapıya yakın olan Cahide Ö. adlı yolcu kucağındaki çocuğuyla birlikte düştü.

Yola düşen kadın ve çocuğu arkadan gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredekiler kadın ve çocuğuna yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın ve çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Minibüsten düşen kadın ve çocuğu ölümden döndü
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