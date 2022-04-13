Haberler Yaşam Haberleri Minibüsü alev alev yandı! Yolcular canlarını zor kurtardı
Giriş Tarihi: 13.4.2022 01:36

Minibüsü alev alev yandı! Yolcular canlarını zor kurtardı

İHA
Minibüsü alev alev yandı! Yolcular canlarını zor kurtardı

Yalova’da seyir halindeki bir minibüs alev alırken, sürücü ve yolcular araçtan son anda inerek canlarını kurtardı

Alınan bilgiye göre, Yalova ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan minibüs, şehir merkezindeki terminalden hareket etti. İçinde yolcular da bulunan minibüs, Yalova-İzmit karayoluna çıkış yapacağı sırada Gaziosmanpaşa Mahallesi girişinde yanmaya başladı.

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın aracın arka kısmından başlayarak tüm minibüse kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden araç sürücüsü ve yolcular minibüsten inerek canlarını zor kurtardı.

Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldükten sonra ekipler soğutma çalışması yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Fiyatlardaki balon sönecek
Kar esareti sırasında yurt dışı tatiline çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yeni savunma: İmamoğlu 'Bak keyfine' dedi
NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! "Neden böyle göründüğünü merak ettiniz mi?"
Son dakika | New York'ta metro istasyonunda saldırı! Çok sayıda yaralı var; saldırganın kıyafetinde dikkat çeken detay
SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi artışı ne kadar olacak? Emeklilerin gözü Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi!
Küçük kız Kinder sürpriz çikolatasının kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı
Kıdem tazminatında Sağlık raporu detayı! İşte 10 soruda merak edilenler
Cem Yılmaz ve eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın havuz görüntüleri davalık olmuştu! Mahkeme kararını verdi!
Biden'dan yüksek enflasyon açıklaması! İlk kez bu ifadeyi kullandı
Ongun yalanladı! ABD kongre üyesi doğruladı: Ekrem İmamoğlu ile görüştük
ARKADAŞINA GÖNDER
Minibüsü alev alev yandı! Yolcular canlarını zor kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA