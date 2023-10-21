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Giriş Tarihi: 22.10.2023

Minibüsün açık kalan kapısından düştü

İzmir’de Yıldız Öçal (61), minibüs sürücüsünün açık bıraktığı kapıdan düşerek öldü

Minibüsün açık kalan kapısından düştü
İzmır'in Karşıyaka ilçesinde kapısı açık halde seyreden minibüsten düşen kadın, yaşamını yitirdi. Alışveriş merkezine gitmek için Karşıyaka-Şemikler hattında çalışan minibüse binen Yıldız Öçal (61), Bestekar Yusuf Nalkesen Caddesi'nde açık haldeki kapıdan yola düştü. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Öçal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öçal'ın cenazesi, Goncalar Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. AA

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Minibüsün açık kalan kapısından düştü
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