Minibüsün altında kalan genç feci şekilde can verdi

Aksaray'da Hacılar Harmanı Mahallesi'nde iddiaya göre bir grupla tartışan ve daha sonra olay yerinden minibüs ile kaçmaya çalışan Emre Bilgen (26) , geri manevra yaptığı sırada evinden bağrışmalara çıkan Ayhan Şakar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen Şakar, minibüsün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şakar, kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan sürücü ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.