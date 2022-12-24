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Giriş Tarihi: 24.12.2022 14:55 Son Güncelleme: 24.12.2022 15:14

Minibüsün altında kalan genç feci şekilde can verdi

Aksaray'da kavgadan kaçan minibüs sürücüsünün geri manevra yaparken çarptığı 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Minibüsün altında kalan genç feci şekilde can verdi

Aksaray'da Hacılar Harmanı Mahallesi'nde iddiaya göre bir grupla tartışan ve daha sonra olay yerinden minibüs ile kaçmaya çalışan Emre Bilgen (26) , geri manevra yaptığı sırada evinden bağrışmalara çıkan Ayhan Şakar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen Şakar, minibüsün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şakar, kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan sürücü ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

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Minibüsün altında kalan genç feci şekilde can verdi
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