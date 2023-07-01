Minibüsün camından çıkmaya çalışan hırsız yakalıyı ele verdi... Hırsız karşısında gördüğü bekçilerin bayramını kutladı

Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin dikkati hırsızlık olayını önledi. Eyüpoğlu Mahallesinde bir aracın camından çıkmaya çalışan bir kişiyi fark eden bekçiler, olaya hemen müdahale etti.

BEKÇİLERLE BAYRAMLAŞMAYA ÇALIŞTI

Bekçileri karşısında gören hırsız ne yapacağını şaşırdı. Bekçiler, yakaladıkları hırsıza aracın kimin olduğu sordu. Hırsız aracı bilmediğini söylerken bayramlaşmaya çalıştı. Sonrasında camının açık olduğunu aracın içerisinde gördüğü sigara paketini almak için içeriye girdiğini söyledi.



Pişkin hırsız suçüstü yakalanınca ekiplerin bayramını kutladı | Video

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gelerek hırsız gözaltına aldı. Şüphelinin 17 suç kaydı bulunan M.S.A olduğu tespit edildi.