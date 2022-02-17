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Giriş Tarihi: 17.2.2022 14:36 Son Güncelleme: 17.2.2022 14:55

Minibüsün ezdiği yaşlı kadın yatağa mahkum oldu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Minibüsün ezdiği yaşlı kadın yatağa mahkum oldu

Beyoğlu’nda evinden çıkıp ekmek almaya giden 70 yaşındaki Seher Hançer, geri geri gelen minibüsün üzerinden geçmesi sonucu vücudunda 7 kırıkla yatağa mahkum oldu. Kolları ve bacakları kırılan Seher Hançer, Cumhurbaşkanından yardım isteğinde bulunarak kendisini ezip sahip çıkmayan şoförden şikayetçi olduğunu gelip geçmiş olsun dahi demediğini söyledi.

Yaşlı kadının kırıklar içerisinde kaldığı kaza 4 Şubat tarihinde Beyoğlu Feridiye Caddesi Çaylak Sokak 24 nolu binanın önünde meydana geldi. Sol tarafında hafif felç bulunan 70 yaşındaki Seher Hançer ekmek almak için evden çıkıp yolda yürüdüğü sırada geri geri gelen bir minibüs bir anda yaşlı kadını altına aldı. Yaşlı kadını altına aldığından habersiz olan sürücü bir anda aracın sarsılması ile tekrar aracını ileri alarak yaşlı kadının üzerinden geçti. Aracın altında ileri geri gitmesi sonucu ezilen yaşlı kadın çevredeki vatandaşların yetişmesi ile aracın altından çıkarılarak hemen Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

Yapılan muayenesinde minibüsün ileri geri gitmesi sonucu Seher Hançer'in her iki kolu, omuzları, kalçası ve kuyruk sokumu ile birlikte 7 kırık tespit edildi. Elleri ve ayakları alçıya alındıktan sonra bir gün hastanede yattıktan hemen sonra evine taburcu edildi. Evde kolları ve ayakları alçılı halde yatan Seher Hançer, "Ekmeğe diye evden çıktım minibüs arkamdan geri geri gelerek beni altına alıp ezdi. Benim altında kaldığımı farkedip bir defa da ileri giderek kollarımı tekerlerin altında ezdi. Beni hastaneye gönderdikten sonra hiç ilgilenmedi. Ne aradı nede sordu. Önceden kendi işimi kendim yapardım şimdi yatağa mahkum kaldım. Beni aracının altında ezen soförden şikayetçiyim. Cumhurbaşkanımızdan ricam benim bu mağduriyetime kulak verip adaletin sağlanmasını istiyorum. Beni ezip kaçan ve avukatım ilgilenecek diyerek bir geçmiş olsun dahi demeyen şoförün dikkatsizliğinin cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

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Minibüsün ezdiği yaşlı kadın yatağa mahkum oldu
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