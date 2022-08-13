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Giriş Tarihi: 13.8.2022 09:54

Minik Abdullah sulama kanalında boğuldu

Adana'da, dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Abdullah Bucak'ın (10) 23 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
Minik Abdullah sulama kanalında boğuldu

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Bucak, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Abdullah, akıntıda sürüklendi.



Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Abdullah, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Abdullah'ın babası Salih Bucak, eşine ve ağabeyine sarılarak gözyaşı döktü. Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri, Abdullah'ın bulunması için bu sabah arama çalışmalarına yeniden başladı.



Gece suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, saat 09.00 sıralarında Abdullah'ın cansız bedenine ulaştı. Abdullah Bucak'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Minik Abdullah sulama kanalında boğuldu
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