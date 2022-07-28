Haberler Yaşam Haberleri Minik Asel'in böbrekleri, 2 canı hayata bağladı
Giriş Tarihi: 28.7.2022 11:39 Son Güncelleme: 28.7.2022 12:13

Minik Asel'in böbrekleri, 2 canı hayata bağladı

Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen Asel İnan'ın (2) bağışlanan böbrekleri, Antalya'da organ bekleyen 5 yaşındaki  Ali Gair ve 8 yaşlarındaki Ecrin Zeynep Karadaş'a can oldu. Adana'da yaşayan Gair ailesinin 5 yaşındaki çocukları Ali Gair'in, (küçük böbrek oluşumu nedeniyle acil organ nakline ihtiyaç duyduğu belirlendi. Çocuklarının diyalize girmesine gönlü razı olmayan yakınları böbrek vermek istedi. Ancak doku uyumsuzluğu ve farklı nedenlerle uygun böbrek bulunamadı. Yaklaşık bir yıldan fazla ilaç tedavisi ile yaşama tutunan Ali Gair, tavsiye üzerine Akdeniz Üniversitesi’nde Organ Bekleme sırasına kaydoldu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Minik Asel’in böbrekleri, 2 canı hayata bağladı

Konya'da yaşayan İnan ailesi, 2 yaşındaki kızları Asel'in beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine çocuklarının organlarını bağışladı. Yapılan tetkikler sonrası naklin uygun görülmesi üzerine minik Asel'in bir böbreği, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde tedavisi süren Ali Gair'e nakledildi. Asel'in diğer böbreği ise Isparta'da ailesiyle yaşayan polikistik böbrek hastası 8 yaşındaki Ecrin Zeynep Karadaş'a can oldu. Asel İnal'ın kalbi ise İzmir'de kendisi gibi 2 yaşında olan adaşı Asel Lina Adıyaman'a nakledildi.

YÜZÜMÜZ GÜLDÜ

Ali Gair'in annesi Belgem Gair, bağışçı olmak için tüm ailenin bağış sırasına girdiğini, ancak farklı nedenlerle böbrek bulunamadığını söyledi. 1 yıl sonra sansın yüzlerine güldüğünü ifade eden Belgem Gair, haber gelince çok sevindiklerini, şansın yüzlerine güldüğünü belirterek, "Hazırlıklar sonunda böbrek nakli gerçekleşti. Bağış yapan aileye teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" diye konuştu.

8 YIL SONRA YÜZÜMÜZ GÜLDÜ

Ecrin Zeynep Karadaş'ın annesi Fadime Karadaş ise "Biz Isparta'da yaşıyoruz. Ecrin polikistik böbreği nedeniyle 8 yıldır diyalize giriyordu. Haber verilmesi üzerine Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne geldik. İşlemler yapıldı ve hiç sorun yaşamadan böbrek nakli gerçekleştirildi. Bağış yapan aileye minnet borcumuzu nasıl öderiz bilemiyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS TABAN PUANLARI GÜNCEL 2022: ÖSYM güncel YKS tercih kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık (lisans-önlisans) YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Fed faiz kararı son dakika açıklandı! Altın fiyatları ve döviz kurları ne tepki verdi? Temmuz 2022 Fed kararı sonrası Jerome Powell'dan yeni sinyal
SON DAKİKA! Irak ve Suriye denkleminde neler oluyor? Dikkat çeken PKK/YPG açıklaması: Kaybediyorlar ve çok gerginler
SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama geldi! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet 450 TL - 600 TL Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Ölüm yolundan umut tüneline: 'Bahanelerle yapmadılar! Erdoğan bitirdi'
SON DAKİKA: Fed faiz kararı bugün açıklanıyor! Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta sonuçlanacak? Temmuz 2022 faiz kararı beklentisi netleşti
Sigaraya zam geldi mi? Son sigara zammı ile 27 Temmuz bugün JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
Güncel sigara fiyatları 28 Temmuz 2022: Bugün sigaraya zam geldi mi, ne kadar? JTİ, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Minik Asel'in böbrekleri, 2 canı hayata bağladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA