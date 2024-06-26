Minik Asel’in ölümünde tam kusur

İstanbul Sultanbeyli'de annesi ve kardeşiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Asel Mira Şahin'in ölümüne ilişkin sürücü Gökhan Demiray hakkındaki soruşturma tamamlandı.

ÇARPTI, SAVURDU, KAÇTI

Asel Mira Şahin, 18 Mart 2024 günü annesi ve kardeşiyle yolun karşısına geçerken Gökhan Demiray idaresindeki otomobilin çarpması sonucunda taklalar atıp metrelerce savruldu. Küçük kız ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılırken sürücü olay yerinden kaçtı. Sonrasında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Talihsiz çocuk 1 hafta süren yaşam savaşını kaybetti. Yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

"FRENLE KAZAYI ÖNLEMEDİ, GEÇİŞ HAKKI VERMEDİ"

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporu, yayaların yolu kontrol edip boş olduğunu gördükten sonra karşıdan karşıya geçmeye başladıklarını, hızla gelen aracın fren yapmayarak küçük kıza çarptığını belirtti. Sürücü Gökhan Demiray'ın çarpma esnasında fren tedbiriyle kazayı önleyemediği ve kamera görüntülerinden de hızının makul olmadığını kaydeden bilirkişi, kavşaktan karşıdan karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermediğinden kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğunu kaydetti. Hayatını kaybeden küçük kızın ise kusursuz olduğunu ifade etti.

6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda hazırladığı iddianamesinde, "Şüphelinin kusuruyla neden olduğu trafik kazası sonucu Asel Mira Şahin öldü" dedi. "Taksirle ölüme neden olma suçundan sürücü Demiray'ın 6 yıla kadar hapsini istedi.

"KAÇTI, EĞER HASTANEYE GÖTÜRSE BELKİ ÖLMEYECEKTİ"

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi ilk duruşmadan önce olay yerine giderek keşif yaptı. O anları anlatan acılı anne Gülbeyaz Şahin, ekmek almak için dışarı çıktıklarını ve çocukların ellerini sıkı sıkıya tuttuğunu belirterek, "Kaldırıma yaklaştık. Arabanın nasıl geldiğini anlamadık, çok hızlı geldi. Çarpar çarpmaz Asel uçtu. Araba durmadı, kaçtı. Alıp hastaneye götürseydi belki de ölmeyecekti" dedi. Mahkeme bilirkişi eşliğinde olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerinde fren izi olmadığını tutanağa geçti. Şimdi bilirkişinin yeniden bir rapor hazırlayarak mahkemeye sunması beklenirken duruşma önümüzdeki günlerde başlayacak.