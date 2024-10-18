Minik Aslı tedavi için Dubai’ye uçtu

Trabzon'da yaşayan Nagehan ve Abdullah Karagüzel çiftinin, Ağustos 2022'de dünyaya gelen kızları Aslı Deniz'e, henüz 15 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile kızlarının yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Kampanya sürecinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başta olmak üzere tüm şehir Aslı Deniz'e sahip çıktı. Aslı Deniz zamanla yarışırken, tedavisi için gereken yaklaşık 1 milyon 900 bin dolar toplandı. Büyük sevinç yaşayan aile ve Aslı Deniz gönüllüleri gökyüzüne balonlar uçurdu. Çok mutlu olduklarını ifade eden aile, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah iyileşip geri döneceğiz" dedi. Aile, Türkiye'de işlemlerinin ardından Dubai'ye gitti.SABAH