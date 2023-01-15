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Giriş Tarihi: 15.1.2023 15:04 Son Güncelleme: 15.1.2023 15:28

Minik Atahan’dan Emine Erdoğan’a sıfır atık hediyesi

Sıfır Atık Projesi’ne dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak isteyen minik Atahan, dondurma çubuklarından yaptığı resim çerçevesini Emine Erdoğan’a gönderdi. Hediyeyi sosyal medyadan paylaşan Emine Erdoğan, “Güzel yavrum Atahan, hediyen beni çok mutlu etti. Seni gönülden tebrik ediyor, Tayyip dedenle birlikte gözlerinden öpüyoruz.” dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Minik Atahan’dan Emine Erdoğan’a sıfır atık hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne en anlamlı hediye minik Atahan'dan geldi. Sıfır Atık Projesi'ne dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak isteyen Atahan, dondurma çubuklarından yaptığı resim çerçevesini Emine Erdoğan'a gönderdi. Emine Erdoğan, kendisine gönderilen hediye ve mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

"ELLERİNİZDEN ÖPERİM"

Atahan'ın annesiyle birlikte Emine Erdoğan'a yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı: "Sizin başlatmış olduğunuz Sıfır Atık Projesi'ni ailecek destekliyoruz. Evimizde atıklarımızı ayrıştırıyoruz. Yazın yemiş olduğum dondurma çubuklarını biriktiriyorum. Annemle birlikte resim çerçevesi yaptık. Bu çerçeveyi size hediye etmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Sizin ve Tayyip Bey'in ellerinden öperim"

DUYARLI ÇOCUKLARIMIZ İNŞA EDECEK

Emine Erdoğan ise duygu yüklü mektubu Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Emine Erdoğan, paylaşımına şu notu düştü: "Güzel yavrum Atahan, dondurma çubuklarından yaptığın hediyen beni çok mutlu etti. Yeşil ve mavi yarınları senin gibi Sıfır Atık hareketine duyarlı çocuklarımız inşa edecek. Arkadaşlarına örnek olduğun için seni gönülden tebrik ediyor, Tayyip dedenle birlikte gözlerinden öpüyoruz."

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Minik Atahan’dan Emine Erdoğan’a sıfır atık hediyesi
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