Minik Aybüke’nin ölümünde ihmaller zinciri

İSTANBUL Şişli'de 10 Şubat 2020'de 6 yaşındaki Aybüke Buğlem Bayır'ın şofbenden sızan gazdan zehirlenerek öldüğü, anne Selin Bayır'ın ise yaralı kurtulduğu olayda ev sahibi ve bina yöneticileri asli kusurlu bulundu. Ev sahibi Ferdi Y.'nin de aralarında bulunduğu 3 sanık için 15 yıla kadar hapis istemiyle savcılık iddianame hazırladı. İddianamede minik Aybüke'yi ölüme götüren ihmaller zinciri şu şekilde aktarıldı: Ev sahibi Ferdi Y. kombi cihazının bakımını ve tamirini yaptırmadı. Sensörü arızalı kombiyi kiracısının yani Aybüke ve ailesinin kullanımına sundu. Apartman yöneticileri İlhan A. ve Fatma A. ise kendi evlerine yağmur suyu gelmemesi için Aybüke ve ailesinin oturduğu evin bacasını kapattı. Sanıklar ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.