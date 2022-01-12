Minik Ayşenur’un şüpheli ölümünde korkunç iddialar

Acılı haberi alır almaz Konya'dan gelen minik Ayşenur'un babaannesi Kader T., torunun darp edildiğini iddia etti. Kader T., Ayşenur'un babası olan oğlu Erdi'nin Kader K., ile bir süre dini nikahlı evli kaldığını ve ayrıldıklarını söyledi. Babaanne, torunlarının sürekli olarak şiddet gördüğünü iddia ederek, "Kader'in annesi ve kocası bizi telefonla arayarak tehdit ettiler. 'Erdi'yi öldüreceğiz. Çocuklarını öldüreceğiz' dediler, nitekim yaptılar. Benim oğlum katil mi olsun onu mu istiyorlar. Ayşenur'un cenazesini vermiyorlar. Diğer çocuğu bize versinler. Ayağından bağlıyordu. Çocukları banyoya, bodruma kilitlediler. Üvey babası 1 ay önce aradı. Çocukları aç bırakıp, bir odaya kapatmışlar. Komşuları bize telefonla ulaştı" dedi.Kader K.'nın bir diğer çocuğu olan 4 yaşındaki T.K., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Babaanne Kader T. ise T.K.'nın kendilerine verilmesini isteyerek, "Ben torunumun yurda gitmesini istemiyorum onunla bari avunalım. Benim istediğim oğlumun eli kana bulanmasın. Torunumuzu versinler. Oğlumun tutunacağı bir dalı var, onunla avunsun. Benim tek bir ricam var torumuz bize versinler" ifadelerini kullandı.