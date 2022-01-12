Minik Ayşenur’un şüpheli ölümünde korkunç iddialar

Olay, Cemil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, sabah Ayşenur K.'nın yanına giderek uyandırmak isteyen anne Kader K., herhangi bir tepki alamadı. Tüm uğraşlarına rağmen çocuğundan karşılık alamayan anne Kader K., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Ayşenur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayşenur K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur
Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümünün ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç. gözaltına alındı. Anneanne Yüksel K. ise tanık olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
DAYISI GECE SUSMASI İÇİN TEKME ATTIĞINI İTİRAF ETTİ
Dayı Hızır Tunç Ç, emniyetteki ifadesinde, Ayşenur'un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu, bu nedenle susması için tekme attığını ancak teknenin çocuğun neresine geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Anne Kader K., ise bu durumu görmediğini belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Kader K., ve Hızır Tunç Ç., adliyeye sevk edildi.