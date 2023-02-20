Minik Azra’nın büyük kalbi

AFET bölgeleri için tüm Türkiye yardım seferberliği başlatırken yurt dışındaki vatandaşlar da yardımlar gönderiyor. O yardımlardan biri ise afet bölgelerinden biri olan Şanlıurfa'ya ulaştı. Şanlıurfa Valiliği, yurtdışından gelen yardım kolilerinden birinde bir not çıktığını açıklayarak sosyal medyada hesabından bu notu paylaştı. Valiliğin paylaştığı notta Hollanda'dan yardım malzemeleri gönderen minik Azra'nın duygu dolu ifadeleri yer aldı. Azra'nın yazdığı satırlarda ise şu ifadelere yer verildi: "Merhaba Türkiye, benim adım Azra ve depremden ötürü çok üzüldüm. Başımız sağ olsun ve geçmiş olsun. Allah sizinle olsun ve size yardım etsin! Hollanda'dan Azra!"