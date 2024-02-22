Minik Baran’ın ihmal kurbanı olduğu kesinleşti

endik'te geçtiğimiz yıl temmuz ayında yaşadıkları binanın bahçesinde oyun oynarken üzerlerine bahçe duvarı çökmesi sonucu 11 yaşındaki Baran B.'nin hayatını kaybetmesi, 7 yaşındaki Yusuf G.'nin de ağır yaralanmasına ilişkin soruşturmada bilirkişi 'İhmal var' dedi. Çocukların ailelerinin yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına bilirkişi raporu eklendi.Raporda; apartmanda yaşayan Kemal D.'nin, resmi olarak yönetici olmamasına karşılık binanın rutin masraflarını karşılamak için para topladığı, duvarın yamuk durduğunun ve tehlikeli olduğunun olay öncesinde bilindiği vurgulandı. Buna rağmen duvarın yıkılmasını engelleyecek yeni bir duvar veya perde beton inşa etmeyen yapı müteahhidi Reşat A. ve Kemal D. bilirkişi raporunda asli kusurlu bulundu. Kemal D. ve Reşat A'ya "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Raporda dikkat çeken kısım ise ağır yaralanan Yusuf G.'nin annesi Özgül G. ile vefat eden Baran B.'nin 'tali kusurlu' olarak değerlendirmesi oldu. Ancak savcılık, yeterli delil bulunmadığından takipsizlik kararı verdi.