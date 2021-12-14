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Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:27 Son Güncelleme: 14.12.2021 15:30

Minik Buse, 6. kattan düşerek öldü

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Minik Buse, 6. kattan düşerek öldü

Batman’da bir apartmanın 6. katında bulunan balkonundan dengesini kaybederek düşen 5 yaşındaki Buse Naz Yetişir, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Turgut Özal Bulvarı Dörtyol kavşağı yakınında bulunan bir apartmanda yaşandı. Apartmanın 6. katında bulunan balkonundan dengesini kaybedip yere çakılan talihsiz çocuk ağır yaralandı. Çevrede bulunun vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan minik Buse, olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Buse yaşamını yitirirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Minik Buse, 6. kattan düşerek öldü
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