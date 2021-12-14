Minik Buse, 6. kattan düşerek öldü

Edinilen bilgilere göre olay, Turgut Özal Bulvarı Dörtyol kavşağı yakınında bulunan bir apartmanda yaşandı. Apartmanın 6. katında bulunan balkonundan dengesini kaybedip yere çakılan talihsiz çocuk ağır yaralandı. Çevrede bulunun vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan minik Buse, olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Buse yaşamını yitirirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.