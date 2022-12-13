Minik Can hastalığının son aşamasına geldi

Tekirdağ'da, soluk borusundaki kıkırdak dokunun oluşmaması nedeniyle solunum yolu rahatsızlığı olan 'trakeomalazi' teşhisi konulan ve İsrail'de ameliyat olması gereken Can Daniel Bayraktar (5.5), hastalığının son aşamasına geldi. Valilik aracılığıyla başlatılan 300 bin dolarlık yardım kampanyasının yüzde 10'larda kaldığını söyleyen baba Özkan Bayraktar, "Süremiz az kaldı, ocak sonunda yurt dışına gitmemiz gerek. Çocuğumuz 6 yaşına yaklaştı, trakeomalazinin son aşamasına yaklaştı. Biz Türkiye'de özel hastanelerde dahil bir çok hastaneyi ulaştık ancak bir çözüm bulamadık" dedi. Can Daniel Bayraktar, 'Boncuk' adını verdikleri muhabbet kuşu ile vakit geçirmeyi seviyor.