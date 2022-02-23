Minik canların şifa merkezi

KONYAŞehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi kurulduğundan bugüne kadar Türkiye'nin birçok yerinden gelen 70 çocuğa umut oldu. Klinik Sorumlusu Operatör Doktor Murat Şimşek, "Yeni doğan döneminden 18 yaşa kadar tüm hastaların kalp cerrahisini yapıyoruz. Kompleks cerrahi gerektiren hastalara da müdahale ediyoruz. 13 yatağımız var ve şu anda doluluk oranı yüzde 100'e yakın" dedi. Çocuk Kalp Merkezi Türkiye'de sadece 13 yerde bulunuyor. Bunlardan biri de Konya Şehir Hastanesi'nde kurulan merkez. Hastalarının çoğunluğunu Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinden uçak ambulansla sevkli getirilen hastalar oluşturuluyor. 24 uzman, 17 asistan ve 110 anestezi teknisyeninden oluşan bu ekip, çocukların sağlığına kavuşması için canla başla mücadele ediyor. DOLULUK YÜZDE 100'E YAKIN: Doktor Murat Şimşek, yüzde 100'e yakın bir doluluk oranı ile çalıştıklarını söyleyerek "Son 6 ay içerişinde 60 vakamız var. Bunların tamamı acil sevkle şehir dışından geldi. Anadolu'nun her yerinden Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Bölgesi'nden hastalar kabul ediyoruz. Hasta portföyümüz genelde yeni doğum. Yeni doğan döneminden 18 yaşa kadar tüm hastaların konjenital (doğuştan) kalp cerrahisini yapıyoruz. Kompleks cerrahi gerektiren hastalara da müdahale ediyoruz. 13 yatağımız var ve şu anda doluluk oranı yüzde 100'e yakın" diye konuştu. ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ: Doktor Şimşek "Tüm operasyonlarımız açık kalp cerrahisi gerektiren ameliyatlar. Yani anestezisiyle, kardiyolojisiyle, cerrahisiyle sabit personel ve uzun süreli emek isteyen bir ekip işi. Komplikasyonları çok fazla olan hem çocuk hasta, hem yeni doğan hasta hem de kardiyak hasta üzerine cerrahi geçirmiş bir hasta. O yüzden yoğun bakımı çok ağır olan bir branş. Bayağı emek isteyen bir iş. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.