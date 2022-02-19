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Giriş Tarihi: 19.2.2022

Minik Cemal’in sır ölümü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Minik Cemal’in sır ölümü
İstanbul'da, ortaokulda teneffüs sırasında koşuşturan 11 yaşındaki Kubilay Cemal Öztürk, hayatını kaybetti. Olay, Zeytinburnu'ndaki Şemsettin Sami Ortaokulu'nda dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 2 yıldır tekvando sporuyla ilgilenen Cemal, teneffüste koşuşturduğu sırada bir anda yere yığıldı. Nöbetçi öğretmen durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Okuldaki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk kurtarılamadı. Cemal'in cenazesi, otopsinin ardından memleketi Kastamonu'ya götürüldü.

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Minik Cemal’in sır ölümü
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