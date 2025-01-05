Haberler Yaşam Haberleri Minik Deniz Diş çekiminden sonra hayatını kaybetmişti: Klinikteki 3 sağlık çalışanı ifade verecek
Giriş Tarihi: 5.1.2025 14:17 Son Güncelleme: 5.1.2025 14:21

Minik Deniz Diş çekiminden sonra hayatını kaybetmişti: Klinikteki 3 sağlık çalışanı ifade verecek

Bursa’da ailesi tarafından özel bir diş kliniğine götürülen ve diş çekiminin ardından rahatsızlanarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez’in ölümüyle ilgili adli tıp raporu hazırlandı. 51 sayfalık rapora göre çocuğa, yönetmeliğe aykırı sedasyon anestezisi altında işlem yapıldığı gerekçesiyle Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Diş Hekimi A.S. ve mesul müdür Diş Hekimi K.G.Y, uygulama hatası gerekçesiyle ifade verecek.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Minik Deniz Diş çekiminden sonra hayatını kaybetmişti: Klinikteki 3 sağlık çalışanı ifade verecek

Bursa'da Diş ağrısı şikayetiyle 10 Kasım 2023 tarihinde ailesi tarafından özel bir kliniğe götürülerek genel anestezi ile 1 dişi çekilip 4 adet de dolgu işlemi uygulanan 5 yaşındaki Deniz Sönmez, eve geldikten sonra fenalaşmış, hastaneye kaldırılan çocuk, 3 gün sonra oksijen yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetmişti. Deniz Sönmez'in ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında 51 sayfalık bir adli tıp raporu hazırlandı. Hazırlanan rapor, İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nda değerlendirildi.

8'DE 4 KUSUR BULUNDU

Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı dahil 12 kişiden oluşan heyetin incelediği ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği 51 sayfalık raporda, çocuğa, yönetmeliğe aykırı sedasyon anestezisi altında işlem yapıldığı belirtilirken, sorumlulukları bulunan Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Diş Hekimi A.S. ve mesul müdür Diş Hekimi K.G.Y.'nin, Deniz Sönmez'in ölümünde 4/8'er oranında tıbbi uygulama hatası yaptıkları değerlendirildi. Buna göre, diş kliniğinde görevli 2 diş hekimi ve 1 anestezi uzmanı, 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan ifade verecek.

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Minik Deniz Diş çekiminden sonra hayatını kaybetmişti: Klinikteki 3 sağlık çalışanı ifade verecek
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