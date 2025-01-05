Minik Deniz Diş çekiminden sonra hayatını kaybetmişti: Klinikteki 3 sağlık çalışanı ifade verecek

Bursa'da Diş ağrısı şikayetiyle 10 Kasım 2023 tarihinde ailesi tarafından özel bir kliniğe götürülerek genel anestezi ile 1 dişi çekilip 4 adet de dolgu işlemi uygulanan 5 yaşındaki Deniz Sönmez, eve geldikten sonra fenalaşmış, hastaneye kaldırılan çocuk, 3 gün sonra oksijen yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetmişti. Deniz Sönmez'in ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında 51 sayfalık bir adli tıp raporu hazırlandı. Hazırlanan rapor, İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nda değerlendirildi.

8'DE 4 KUSUR BULUNDU

Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı dahil 12 kişiden oluşan heyetin incelediği ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği 51 sayfalık raporda, çocuğa, yönetmeliğe aykırı sedasyon anestezisi altında işlem yapıldığı belirtilirken, sorumlulukları bulunan Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Diş Hekimi A.S. ve mesul müdür Diş Hekimi K.G.Y.'nin, Deniz Sönmez'in ölümünde 4/8'er oranında tıbbi uygulama hatası yaptıkları değerlendirildi. Buna göre, diş kliniğinde görevli 2 diş hekimi ve 1 anestezi uzmanı, 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan ifade verecek.