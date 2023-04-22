Minik depremzedeler bayramda Minika Çadırı’nda moral buluyor

Depremzede çocuklara psikososyal destek vermek ve nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Mart ayında ziyarete açılan Minika Oyun Çadırları, Ramazan Bayramı'nda keyifli saatler sunuyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Narlıca-1 Çadırkentinde kurulan Minika Oyun Çadırı bölgedeki depremzede çocukların Ramazan Bayramı'nda keyifli zaman geçirmesine olanak sağlıyor. Ramazan ayı boyunca konsepte uygun olarak hazırlanmış etkinliklerle eğlenen minik depremzedeler şimdi de bayram programıyla keyifli saatler geçiriyor. Bölgede bulunan 4 Minika Oyun Çadırı'nda 3000'in üzerinde çocuğun katılabildiği bayram ve 23 Nisan etkinlikleri pazar akşamına kadar devam edecek.

PARKURLARINDA TATLI BİR REKABET

Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Islahiye'de kurulan Minika Oyun Çadırlarında 'çocuk iftarı', 'fener alayı' gibi etkinliklerle unutamayacakları bir Ramazan ayı geçiren çocuklar, şimdi de kendileri için hazırlanmış sürprizlerle Ramazan Bayram'ının coşkusunu yaşıyor. Dört çadıra eş zamanlı olarak kurulan dev şişme oyun parkları, sokak oyunları, masa aktiviteleri ile minik depremzedeler çadırlarda gün boyu eğlencenin tadını çıkarıyor. Langırt, Rodeo, Şut Becerisi, Canlı Dart, Tırmanma Piramidi gibi tema ve etapları barındıran şişme oyun parkları gün boyu bitmeyecek bir maceraya sahne oluyor.

23 NİSAN ETKİNLİKLERİ YAPILACAK

Dört Minika Oyun Çadırı'nda 3000'in üzerinde çocuğun katılabildiği bayram ve 23 Nisan etkinlikleri pazar akşamına kadar sürecek. Çadırlara ek olarak Minika Oyun Karavanı'nın da gezici olarak hizmet verdiği bölgede çadır kentler dışındaki çocuklar da Minika etkinliklerine katılma ve Karagöz Hacivat orta oyununu izleme fırsatı yakalıyor. Minika Oyun Çadırlarında öğle saatlerinde gerçekleşen etkinliklere Akıncı, Alpman, Neşeli Dünyam kostüm karakterleri eşlik ederken, akşam saatlerinde de Minika'nın Akıncı, Alpman, Neşeli Dünyam, Maceracı Yüzgeçler gibi yerli yapım içeriklerinin izletildiği Sinema Gecesi gerçekleştiriliyor.

BÖLGEDE OLMAYA DEVAM EDECEK

Binlerce kişinin yaşamlarını sürdürdüğü, bölgenin en büyük çadır kentlerine kurulan alanlarda çocuklar, MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerini izleyebiliyor, eğlenceli etkinliklere katılabiliyor, yüzlerce oyun ve oyuncağa erişebiliyor. İçerisinde bolca oyuncak, kitap, oyun hamuru, boya kalemleri, resim defterleri, kutu oyunlar, yapbozlar, etkinlik kitapları ve malzemelerinin yer aldığı çadırlarda konusunda uzman etkinlik ekipleri de çocuklara çeşitli aktivitelerde eşlik ediyor. Ayrıca çok sayıda MinikaÇOCUK ve MinikaGO dergisi de çocuklarla buluşuyor. Minika Oyun Çadırları bölgede olmaya devam edecek.