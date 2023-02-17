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Giriş Tarihi: 17.2.2023 11:29 Son Güncelleme: 17.2.2023 11:45

Minik Derin gülüşüyle yürekleri ısıtıyor! Enkazdan 4 gün sonra çıkmıştı

Asrın felaketinde Hatay'da kardeşleri ile enkaz altında kalan ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan 5 yaşındaki Derin’in Adana şehir Hastanesi’nde tedavisi sürüyor. Minik Derin gülüşüyle yürekleri ısıtıyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Minik Derin gülüşüyle yürekleri ısıtıyor! Enkazdan 4 gün sonra çıkmıştı

Merkez Antakya ilçesinde Sevgi Parkı'nın olduğu bölgede oturan Yıldız ailesinin oturduğu bina yıkıldı. Depremde, baba ve büyük oğlu kurtulmayı başarırken, 8 yaşındaki Çağlar Yıldız ile 5 yaşındaki Derin Yıldız kayboldu. Derin, depremden 4 gün sonra AFAD ekipleri tarafından enkazda bulundu ve Adana'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

Derin, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesinde annesi ile birlikte depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Derin, hastane odasında gülüşleri ile yürekleri ısıttı. Yatağında balonla oynayan Derin, hastaneden çıkınca şeker ve lolipop yemek istediğini, en çok barbie bebek sevdiğini söyledi.

Derin'in annesi, kızının sağlığına kavuşmasını beklerken enkazda bulunamayan oğlu 8 yaşındaki Çağlar Yıldız'a ulaşmaya çalıştığını kaydederek, "Derin'i AFAD ekibi buldu. Burada doktorlarımız, hemşirelerimiz çok güzel ilgilendi.

Oğlumun adı Çağdaş Yıldız, adını söyleyebilen bir çocuk. Büyük çocuğum da babası ile birlikte hastanede şuan. İnşallah en kısa zamanda oğlumu bulurum" dedi.

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Minik Derin gülüşüyle yürekleri ısıtıyor! Enkazdan 4 gün sonra çıkmıştı
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