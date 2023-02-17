Minik Derin gülüşüyle yürekleri ısıtıyor! Enkazdan 4 gün sonra çıkmıştı

Merkez Antakya ilçesinde Sevgi Parkı'nın olduğu bölgede oturan Yıldız ailesinin oturduğu bina yıkıldı. Depremde, baba ve büyük oğlu kurtulmayı başarırken, 8 yaşındaki Çağlar Yıldız ile 5 yaşındaki Derin Yıldız kayboldu. Derin, depremden 4 gün sonra AFAD ekipleri tarafından enkazda bulundu ve Adana'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.