Haberler Yaşam Haberleri Minik Ecrin hayata tutunamadı
Giriş Tarihi: 23.11.2023 11:24 Son Güncelleme: 23.11.2023 13:18

Minik Ecrin hayata tutunamadı

Kalbi doğuştan sağ tarafta olan temiz ve kirli kanı birbirine karışan minik Ecrin, 2 buçuk yıl önce ameliyat oldu. Geçtiğimiz günlerde tekrar kalp krizi geçiren Ecrin, kaldırıldığı Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Erdoğan CANKUŞ
Minik Ecrin hayata tutunamadı

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesinde yaşayan Fethiye Mezbahasında kasap olarak çalışan Ramazan Çullu ile Nuriye Çullu çiftinin 5 yaşındaki kızı Ecrin Hatice Çullu, doğuştan kalp hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Kalbi doğuştan sağ tarafında bulunan Ecrin Hatice Çullu'nun kirli ve temiz kanı da birbirine karışıyordu.

Doktorlar, 2 buçuk yaşına kadar minik Ecrin'i bu rahatsızlıklarından dolayı takip ederek ancak 2 buçuk yaşında ameliyatının mümkün olduğunu Çullu ailesine bildirdi. 2 buçuk yaşındayken Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde ameliyat edilen Ecrin'in birbirine karışan temiz ve kirli kanı kontrol altına alınabildi. Doktorların yaşaması mucize dediği minik Ecrin'i Ramazan ve Nuriye Çullu çifti yaşatabilmek için olağanüstü çaba sarf etti.

2 çocuk babası Ramazan Çullu bir süre önce yeniden rahatsızlanan Ecrin'i Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde kontrole götürdü. Burada anjiyo yapılan Ecrin, geçtiğimiz gün Fethiye'de tekrar fenalaşınca Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürdü. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Ecrin, yine kalp krizi geçirince kurtarılamadı. Cenazesi Fethiye'ye getirilen Ecrin Hatice Çullu, Karaçulha Mahallesi Mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Acılı baba Ramazan Çullu, "Doğuştan kalp rahatsızı olan kızımızı yaşatabilmek için tüm gayretimizi gösterdik. Kalbi doğuştan sağ tarafta bulunuyordu. Temiz ve kirli kanı birbirine karışıyordu. 2 buçuk yaşında Ankara'da ameliyatı yapıldı. Temiz ve kirli kan ayrılabildi. Ancak, yeniden anjiyo oldu. Geçirdiği kalp krizi sonucu kızımızı kaybettik. Çok üzgünüz" ifadelerinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”
Son dakika: Listeye bir çizik daha! MİT’ten PKK’nın sözde Suriye silahlanma sorumlusuna operasyon
Son dakika | AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan A Haber'e yanıtladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Antalya'da kız öğrencilerin şoke eden görüntüsü! Soruşturma başlatıldı
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze’de hedef tam ateşkes olmalı
Başka yolu yok
CHP’nin İP’iyle kuyuya inmek
ARKADAŞINA GÖNDER
Minik Ecrin hayata tutunamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA