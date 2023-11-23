Minik Ecrin hayata tutunamadı

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesinde yaşayan Fethiye Mezbahasında kasap olarak çalışan Ramazan Çullu ile Nuriye Çullu çiftinin 5 yaşındaki kızı Ecrin Hatice Çullu, doğuştan kalp hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Kalbi doğuştan sağ tarafında bulunan Ecrin Hatice Çullu'nun kirli ve temiz kanı da birbirine karışıyordu.

Doktorlar, 2 buçuk yaşına kadar minik Ecrin'i bu rahatsızlıklarından dolayı takip ederek ancak 2 buçuk yaşında ameliyatının mümkün olduğunu Çullu ailesine bildirdi. 2 buçuk yaşındayken Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde ameliyat edilen Ecrin'in birbirine karışan temiz ve kirli kanı kontrol altına alınabildi. Doktorların yaşaması mucize dediği minik Ecrin'i Ramazan ve Nuriye Çullu çifti yaşatabilmek için olağanüstü çaba sarf etti.

2 çocuk babası Ramazan Çullu bir süre önce yeniden rahatsızlanan Ecrin'i Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde kontrole götürdü. Burada anjiyo yapılan Ecrin, geçtiğimiz gün Fethiye'de tekrar fenalaşınca Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürdü. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Ecrin, yine kalp krizi geçirince kurtarılamadı. Cenazesi Fethiye'ye getirilen Ecrin Hatice Çullu, Karaçulha Mahallesi Mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Acılı baba Ramazan Çullu, "Doğuştan kalp rahatsızı olan kızımızı yaşatabilmek için tüm gayretimizi gösterdik. Kalbi doğuştan sağ tarafta bulunuyordu. Temiz ve kirli kanı birbirine karışıyordu. 2 buçuk yaşında Ankara'da ameliyatı yapıldı. Temiz ve kirli kan ayrılabildi. Ancak, yeniden anjiyo oldu. Geçirdiği kalp krizi sonucu kızımızı kaybettik. Çok üzgünüz" ifadelerinde bulundu.