Minik Efe’nin katili annesi çıktı

Zonguldak'ta 3,5 yaşındaki Efe Mahmut K.'yı ipe dolanmış şekilde ölü bulduğunu söyleyen anne Cansever K. ifadesinde suçunu itiraf etti. Şüpheler üzerine dedektif gibi çalışan ekiplerin titiz çalışması neticesinde anne Cansever K., suçunu itiraf etti. Cansever K. ifadesinde, "İple boğdum" dedi. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan anne Cansever K., Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri eşliğinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Anne Cansever K., adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin "Çocuğunuzu neden öldürdünüz?" sorusunu da yanıtsız bıraktı. Annenin adliyedeki sorgusu sürerken otopsisi tamamlanan Efe Mahmut K.'nın cenazesi ikindi namazını müteakiben Bartın'ın Akmanlar köyünde defnedildi. Cansever K. tutuklandı.