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Giriş Tarihi: 25.5.2024 15:17 Son Güncelleme: 25.5.2024 15:39

Minik Eftalya’nın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Düzce’de okulda yediği sandviçin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eftelya Kaymak son yolculuğuna uğurlandı.

ENES GÜNEŞ
Minik Eftalya’nın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Düzce'de bulunan Işık İlkokulu 2. Sınıf Öğrencisi Eftelya Kaymak'ın cenaze törenine Düzce Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Düzce Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, okul öğretmenleri, arkadaşları, sevenleri ve ailesi katıldı. Tabutu üzerine Türk Bayrağı konulan minik Eftelya'nın cenazesi Ağa Mahallesi Yeşil Cami'de Düzce İl Müftüsü Osman Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına gözyaşlarıyla defnedildi.

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Minik Eftalya’nın cenazesinde gözyaşları sel oldu
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