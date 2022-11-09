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Giriş Tarihi: 9.11.2022 14:40 Son Güncelleme: 9.11.2022 14:47

Minik Ege Alp yaşam savaşını kaybetti

Adana’da kök hücre nakli olduktan 6 ay sonra lösemi hastalığı yeniden nükseden ve tedaviye alınan 2,5 yaşındaki Ege Alp Demir, hayatını kaybetti.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Minik Ege Alp yaşam savaşını kaybetti

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Halil Demir'in 2,5 yaşındaki oğlu Ege Alp Demir, tedavi gördüğü lösemi hastalığını yenemeyerek yaşamını yitirdi. Minik Ege Alp Demir, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve çok sayıda müdür ve polis memurunun katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

ABLASINDAN İLİK ALINDI

İzmir'de yaşayan 2 buçuk yaşındaki Ege Alp'e 2021 yılı Eylül ayında lösemi teşhisi konuldu. Minik Ege Alp, Adana'daki özel bir hastaneye sevk edildi ve kemoterapi almaya başladı. Küçük çocuğun, tedavisinin üçüncü ayında kaldırıldığı yoğun bakımda 36 gün kaldı. Bu süreçte 2 kez kalbi durdu.
Baba Halil (37), Mina (6) ve Ömür Nisa (8) isimli ablalarının iliği yüzde 100 uyumlu çıktı ve ilik nakli süreci başladı. Abla Mina Demir'den alınan ilik, 11 Şubat'ta minik Ele Alp'e nakledildi.

HASTALIK YENİDEN NÜKSETTİ

Her şey yolunda gidiyor derken, hastalık 1 Haziran'da yeniden nüksetti. Trombosit kan değerleri hızla düşen Ege Alp'in, dalağı 7 Temmuz'da alındı. Değerleri normale dönen küçük çocuk için doktorlar, ikinci kez ilik nakli yapılması kararı verdi. Eylül ayının başında Ege Alp'e ikinci kez ilik nakli yapıldı. Ancak Ege Alp dün gece hayatını kaybetti. Ege Alp ailesinin gözyaşları arasında bugün Akkapı Mezarlığında toprağa verildi.

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Minik Ege Alp yaşam savaşını kaybetti
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