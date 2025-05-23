Minik eller kendi kağıtlarını üretti

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda 3 yıl önce göreve başlayan okul öncesi öğretmeni Kiraz Ebinç Tül, okulda gerektiğinde fazla kâğıt tüketimi olduğunu fark etti. Bu durum karşısında kollarını sıvayan Kiraz öğretmen bir toplantı yaparak aklındaki projeyi hem çocuklara hem de ailelerine anlattı. Kiraz öğretmen ailelerin de desteğiyle atık kâğıtları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla öğrencileriyle birlikte çalışmaya başladı. Küçük ya da büyük boyuttaki tüm kâğıtları okulda geri dönüşüm kutusunda toplamaya başladı. Yaklaşık 3 yıl boyunca bu kâğıtları toplayan Kiraz öğretmen ve öğrencileri, bunları leğenlerde nişastalı suyun içine koyarak hamur haline getirdi. Kâğıtlar hamur haline geldikten sonra presleyip yeniden kâğıt elde etmeyi başardılar.

Elde edilen kâğıtlara resim yapan Kiraz öğretmen ve öğrencileri, sergi açmaya hazırlanıyor. Kiraz öğretmen "Üç yıl önce göreve başladığımda fazla kâğıt tüketimi vardı. Bende çöpe gidecek olan kâğıtları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla çalışma başlattık. Çocuklarla çevre dostluğu başlattık, atık kâğıtlardan kâğıt üretimi yapmaya karar verdik. Bunu çocuklara da anlattım. Kâğıtlarımızı biriktirdik, daha sonra kâğıtları parçalara böldük. Leğenlere su döktük, nişasta katıp kâğıtları hamur haline getirdik. Daha sonra presleyip kâğıt haline tekrar getirdik. Çöpe gidecek olan kâğıtları aşamalarla tekrardan kâğıt haline getirmeyi başardık" dedi.

SERGİ AÇIYORLAR

Elde ettikleri kâğıtlara çocukların resim yaptığını ifade eden Tül, "Proje sayesinde hiçbir kâğıt boşa gitmedi. Bu sayede çocuklar, yeteneklerinin de farkına vardı. Yapılan bu resimlerle sergimizi açmaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.