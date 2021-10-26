Minik Enver şofben kurbanı

Şahinbey ilçesinin kırsal Sarıbaşak Mahallesinde meydana gelen olayda, 7 yaşındaki Abik Enver Arı, girdiği banyoda şofbendeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Uzun süre banyodan çıkmayan oğluna bakmayan giden anne Gülcan Arı, çocuğu yerde hareketsiz bulunca durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abik Enver Arı, yoğun bakım servisinde 3 gün boyunca verdiği yaşam savaşı sonunda hayatını kaybetti. Arı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazesi Sarıbaşak mahalle mezarlığında defnedilen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.