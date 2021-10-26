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Giriş Tarihi: 26.10.2021 15:25 Son Güncelleme: 26.10.2021 15:38

Minik Enver şofben kurbanı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Minik Enver şofben kurbanı

Gaziantep’te, banyo şofbenindeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan 7 yaşındaki çocuk, 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesinin kırsal Sarıbaşak Mahallesinde meydana gelen olayda, 7 yaşındaki Abik Enver Arı, girdiği banyoda şofbendeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Uzun süre banyodan çıkmayan oğluna bakmayan giden anne Gülcan Arı, çocuğu yerde hareketsiz bulunca durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abik Enver Arı, yoğun bakım servisinde 3 gün boyunca verdiği yaşam savaşı sonunda hayatını kaybetti. Arı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazesi Sarıbaşak mahalle mezarlığında defnedilen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Minik Enver şofben kurbanı
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