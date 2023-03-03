Minik Erva, umut bekleyenleri üzdü!

AİLESİ ENKAZ ALTINDA HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş'ta depremde çöken binanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılmasının ardından bir daha haber alınamayan 10 yaşındaki Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi nüfusuna kayıtlı Mukaddes Erva Aktaş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oturdukları apartmanın depremde çökmesi sonucu Aktaş ailesinin bireyleri, enkaz altında kaldı. Abdullah Aktaş 10, kızı Mukaddes Erva 6 saat sonra enkazdan sağ çıkarılırken, eşi Ayşe Betül (30), kızı Zümra (4), kız kardeşi Özlem Aktaş (22) ve kuzeni İkra Süme (22) ise hayatını kaybetti.

SEVENLERİNİ DERİNDEN ÜZDÜ

Abdullah Aktaş, kendisinden 4 saat önce enkazdan çıkarılan ve komşuları tarafından hastaneye götürülürken yolda sağlık görevlilerine teslim edildiği söylenen kızı Mukaddes Erva'dan bir daha haber alamadı. Kahramanmaraş ve çevre illerin yanı sıra hastanelerden adliyelere, bakanlıklardan emniyete kadar gitmediği yer kalmayan Abdullah Aktaş, kızından ize rastlayamadı. Adliyede kimliği tespit edilemeyen kız çocuklarının fotoğraflarına tek tek bakan Aktaş, en son DNA eşleşmesinden de sonuç alamadı. Yapılan araştırma sonucu Mukaddes Evra Aktaş'ın enkazdan çıkarıldıktan üç gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve kimsesizler mezarlığına gömüldüğü öğrenildi.